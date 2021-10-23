На площади Калинина произошло смертельное ДТП с участием каршеринга

ДТП с участием каршеринга произошло в ночь на 23 октября на площади Калинина. Со слов очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось. От удара кузов иномарки сильно деформировался.

Информация о погибших на площади Калинина в Петербурге уточняется. По предварительным данным, выжил водитель автомобиля.

На место поисшествия выезжали бригады скорой помощи, сотрудники ГИБДД, Росгвардии и спасатели. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что ураганный ветер в Санкт-Петербурге за день повалил 72 дерева.