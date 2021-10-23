В Петербурге ведутся работы по восстановлению уличного освещения

В Санкт-Петербурге устраняют последствия штормового ветра, который оборвал сети уличного освещения. Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет", уже около 130 обращений поступило в учреждение за прошедший день. Из них обработано 30. Особенно досталось Курортному и Выборгскому районам. Сейчас на линиях работают 44 бригады и столько же единиц спецтехники.

"Обращаем внимание, что время включения уличного освещения в местах проведения работ, в том числе в Сестрорецке, Парголово и на Приморском шоссе, будет задержано до полного восстановления сети. Приносим извинения за временные неудобства", — сообщают горожанам сотрудники "Ленсвета".