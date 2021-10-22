В Петербурге поймали студентов, подозреваемых в стрельбе у Петровского колледжа

В четверг, 21 октября, в полицию Кировского района поступило сообщение о выстрелах в районе Охотничьего переулка. Двое студентов, предположительно причастных к стрельбе, задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. У одного из них изъяли охолощенный пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о выстрелах в районе дома 9 по Охотничьему переулку Кировского района г. Санкт-Петербурга. Полицейские установили, что к инциденту могут быть причастны двое учащихся расположенного неподалеку колледжа, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. У одного из них изъят охолощенный пистолет", - говорится в сообщении пресс-службы.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.