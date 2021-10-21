В Санкт-Петербурге спасатели ликвидировали пожар в ангаре

В Санкт-Петербурге спасатели смогли потушить пожар площадью 400 кв. метров в ангаре на территории гаражного кооператива. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по городу.

"В 06:30 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар повышенного ранга произошел в ночь на четверг в одном из ангаров, расположенных на территории гаражного кооператива в Петербурге. В 02:45 по московскому времени спасателям удалось локализовать его на площади 400 кв. метров, ранг пожара снизился.

С огнем боролись 30 спасателей и шесть машин спецтехники. Пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.