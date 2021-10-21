На проспекте Народного Ополчения прорвало трубу с горячей водой

В Петербурге жители дома №163 на проспекте Народного Ополчения проснулись в холодных квартирах. Из-за прорванной трубы с горячей водой дом перестал отапливаться. Сотрудники "Теплосети" устраняют последствия аварии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В четверг,21 октября, около семи утра в "Теплосети" поступило сообщение о дефекте трубопровода возле дома №163 по проспекту Народного Ополчения. Завершение аварийных работ и перевод системы отопления в штатный режим ожидается к трем часам дня.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что свет вернулся в жилые дома Невского района.