Жителя Петербурга поймали за поджог машины соседки.

Полиция поймала подозреваемого в поджоге автомобиля на проспекте Большевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль заполыхал в ночь на 16 сентября в одном из дворов на проспекте Большевиков в Невском районе. Полиция завела уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества и нашла поджигателя машины.

Иномарка принадлежала местной жительнице. Оказалось, что между женщиной и ее соседом произошла ссора. Мужична решил отомстить своей обидчице. Подозреваемого задержали днем 19 октября.

