На Суздальском проспекте водитель «Мерседес» погиб в ДТП

В понедельник, 18 октября, на Суздальском проспекте 33-летний водитель «Мерседес» въехал в автобус «Лиаз», за рулём которого был 52-летний мужчина. В результате ДТП хозяин иномарки скончался на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

«В результате ДТП водитель "Мерседес Бенц" от полученных травм скончался на месте происшествия», — заявили в ведомстве.

При этом на кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у самого автомобиля действительно сильных повреждений не видно.

По факту ДТП в настоящий момент проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.