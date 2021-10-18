Киберспортсмена из Петербурга нашли мертвым в Ленобласти

Как стало известно 18 октября, накануне около 12 дня в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что возле гаражей на Зеленой улице в Никольском лежит по пояс раздетый и босой мужчина в крови. На место выехал наряд, однако в указанном месте мужчину не нашли: его увезла скорая в ЦРБ Гатчины.

Пострадавшим оказался 23-летний Алексей Малышев, победитель международных чемпионатов по киберспорту. Молодой человек с травмами, характерными для падения с высоты, был экстренно доставлен в гатчинскую больницу, но несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

В настоящий момент следователи пытаются выяснить, что именно произошло с молодым человеком. Тело направили в морг, где будет установлена причина смерти.