Студентов СПбГУ эвакуировали после сообщения о мужчине с гранатой

Общежитие Санкт-Петербургского государственного университета на проспекте Солидарности накануне вечером эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой. В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) рассказали о ЧП в одном из общежитий вуза.

Вечером на центральный пост охраны СПбГУ позвонил неизвестный и сообщил, что у него есть информация о проходе в общежитие человека с гранатой. На место происшествия оперативно прибыла следственная группа. Общежитие сразу было эвакуировано.

В общей сложности было эвакуировано около 400 человек. В результате осмотра взрывных устройств и других опасных предметов не обнаружили. Поэтажный осмотр общежития завершился только утром 18 октября. Сейчас студенты вернулись в свои комнаты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.