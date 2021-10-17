В Петербурге полицейские задержали оперного певца из Мариинского театра

Полицейские17 октября настигли артиста недалеко от его дома, на улице Союза Печатников. Трое сотрудников попросили предъявить документы. Но документов у Виктора с собой не было. Полицейские стали настаивать на поездке в отдел, но артист отказался, так как вечером у него спектакль в театре «Зазеркалье». Тогда оперативники проявили грубую силу.

«Уложили лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и пытались затолкать меня в автозак», — отметил пострадавший.

Оперного певца доставили в 1-й отдел, где на него составили административный протокол о сопротивлении полиции. Коротич сообщает, что при задержании получил травмы и жалуется на состояние здоровья.



Виктор Коротич с 2015 года является солистом оперной труппы Мариинского театра. В её составе гастролировал по Великобритании, Италии, Испании, Германии, Швейцарии. Заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания (2010). Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2020 год.