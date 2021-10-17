В Петербурге прошла панихида по погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

В воскресенье, 17 октября, в Санкт-Петербурге прошли поминальная служба и панихида по погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Со дня его трагической гибели прошло 40 дней. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по Петербургу. На панихиду собрались родственники, друзья и коллеги трагически погибшего главы спасательного ведомства.

Евгений Зиничев 8 сентября погиб на учениях МЧС в Норильске. Министр спасал режиссёра и оператора Александра Мельника, который также погиб. Зиничев возглавлял ведомство с 2018 года. Ему присвоено звание героя России посмертно.