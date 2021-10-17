В Петербурге полиция остановила концерт

Вечером в субботу, 16 октября, в Петербурге сотрудники полиции приостановили концерт Васи Обломова (Василия Гончарова). Об этом он рассказал в своем микроблоге в Twitter.

«Только что в Санкт-Петербурге в клуб пришла полиция и остановила мой концерт», – написал музыкант.

Изначально концерт планировали провести в клубе «Время N», но его пришлось перенести клуб Aurora Concert hall. Причиной стали ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Обломов успел сыграть только 3 песни. В отношении «Aurora» примут административные меры.