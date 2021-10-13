В Санкт-Петербурге задержали почти 3 тонны контрабандных лейблов

Сотрудники Балтийской таможни задержали крупную партию контрафактных товаров. Было обнаружено более 35 тысяч незадекларированных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Балтийской таможни. На таможенный пост Гавань прибыл контейнер, в котором, согласно документам, находилась различная одежда — 210 грузовых мест общим весом 9872 кг. В результате осмотра грузового контейнера таможенники обнаружили большое количество мелких упаковок без документов. Большая часть задержанных товаров имела логотипы известных торговых брендов.

Балтийская таможня возбудила дело об административном правонарушении. На данный момент проводится оценка задержанных товаров, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За незаконное использование товарного знака предусмотрены штраф и конфискации товаров для уничтожения.