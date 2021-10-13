Трюкача на черной шкоде лишили прав

Личность водителя на чёрной «Шкоде», хваставшегося опасными трюками в центре Петербурга, установлена. Мужчина родом из Красноярска и хорошо знаком местной Госавтоинспекции. Два года назад его видеоролики с гонками по городу на 180 км/ч начали набирать популярность. Он неоднократно нарушал ПДД на глазах у инспекторов.



Неизвестный гонщик решил устроить игры в "Форсаж" прямо в центре Санкт-Петербурга. Любитель острых ощущений использовал в качестве трамплина мостик у Летнего сада. После этого водитель выложил кадры со своим трюком в Instagram. Пользователи соцсети негативно отнеслись к трюку.