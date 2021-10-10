Полицейские обнаружили килограмм наркотиков в квартире на проспекте Королева

Из квартиры 32-летнего петербуржца сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли 12 кустов наркосодержащих растений. Также были найдены 5 пакетов с марихуаной общим весом около 1 килограмма.

Задержанный прибыл в Петербург из Норильска около пяти лет назад. У себя на родине он активно занимался легкой атлетикой и занимал призовые места на местных соревнованиях.

На мужчину возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт наркотических средств). Подозреваемый задержан. Сейчас он ожидает избрания меры пресечения в ИВС Приморского района.