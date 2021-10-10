Останки двух бездомных нашли в сгоревшем шалаше

В ночь на воскресенье, 10 октября, очевидцы заметили пожар на Парашютной улице. В лесном массиве по дороге на Каменку что-то горело. Местные жители вызвали пожарных, которые потушили огонь. Когда приехали сотрудники полиции, то на месте происшествия обнаружили тела двух погибших мужчин. Они лежали внутри полусгоревшей конструкции в обнимку.



Как оказалось, это были люди без определенного места жительства. Рядом с ними валялись бутылки из-под алкоголя.



Обстоятельства смерти мужчин в данный момент уточняются. Тела отправлены в морг. Личности погибших устанавливаются.