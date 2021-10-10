На Суворовском проспекте автомобиль сбил школьницу

В субботу, 9 октября, в Центральном районе Северной столицы произошло ДТП. В результате чего пострадала школьница.
14-летняя девочка перебегала дорогу на пересечении улицы 2-я Советская и Суворовского проспекта на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля «БМВ 740» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил школьницу. 58-летний мужчина не успел затормозить, в результате чего произошел инцидент. После этого несовершеннолетнюю девочку госпитализировали с травмами в состоянии средней тяжести в больницу имени Раухфуса.
По факту случившегося ДТП полиция проводит проверку.