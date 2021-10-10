В Петербурге мать нашла в ванной труп своей дочери

В Санкт-Петербурге девочку мама нашла вечером в ванной, в луже рвотной массы. Трагедия произошла в пятницу 8 октября в 21:30. Из квартиры дома на набережной Фонтанки скорая помощь доставила подростка в больницу №19 имени Раухфуса. По прибытии доктора констатировали смерть ребенка. Они не успели ей помочь.

Тело умершей девочки отправлено в морг для проведения экспертизы. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти подростка.

Ребенок воспитывался в полной и благополучной семье, не состоявшей на учете в полиции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал,что на улице Маршала Захарова подросток устроил стрельбу с пневматического пистолета.