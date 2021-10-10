Дикий зверь ворвался в супермаркет на Савушкина

Покупатели супермаркета сети «О'кей» стали свидетелями прихода дикого кабана. Как сообщается в социальных сетях, днем 9 октября на парковке магазина бегало животное. На высокой скорости оно врезалось в стеклянные двери супермаркета, а затем убежало обратно. Свидетели поспешили спрятаться за машинами на парковке.

Кабан находился в магазине совсем недолго. От стеклянной входной двери после его визита ничего не осталось.

Кабаны — не единственные животные, которые периодически заглядывают в Северную столицу. Этим летом в Приморском районе Петербурга водителей напугал лось. Животное носилось вдоль проезжей части.