После ДТП на Большеохтинском мосту водитель спрыгнул в Неву

В Санкт-Петербурге, утром, 10 октября, на Большеохтинском мосту произошло небольшое ДТП. Однако после столкновения с ограждением водитель спрыгнул с переправы в Неву.

Сообщается, что инцидент произошел около 9:40. Автомобилист, управляя серой «Ладой» врезался в каменное ограждение моста, не сильно повредив саму машину. После мини-ДТП, петербуржец вышел из своего транспорта и прыгнул с моста.

Очевидцы сообщили, что видели, как мужчина проплыл 200 метров, а потом пошел ко дну. На месте происшествия работают спасатели. Теперь специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.