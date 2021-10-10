Росгвардейцы задержали двоих мужчин, пытавшихся пробраться на «Аврору»

В пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в субботу, 9 октября, были задержаны двое мужчин, которые пытались пробраться на территорию корабля-музея «Аврора». После стало известно, что петербуржцы находились в состоянии алкогольного опьянения.

На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Работник «Авроры» сообщил, что неизвестные пытались пройти в музей, но получили отказ. После нарушители начали нецензурно выражаться в адрес сотрудника, не реагируя на замечания.

Росгвардейцы задержали мужчин и доставили их в 43-й отдел полиции.