На Васильевском острове на женщину упала штукатурка

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что на Васильевском острове произошло падение штукатурного слоя одного из домов. В итоге от падения штукатурки пострадала проходившая рядом женщина.

Сообщается, что элемент фасада здания упал с дома на 12-й линии Васильевского острова.

«Прокуратура Василеостровского района организовала проверку по факту падения на прохожего штукатурного слоя с фасада дома на 12-й линии В. О», — заявили в ведомстве.

Сотрудниками прокуратуры предстоит оценить соблюдение требований жилищного законодательства управляющей организации этого дома. Также в ведомстве отметили, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.