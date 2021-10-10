В Красносельском районе двое подростков устроили стрельбу из пистолета

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в полицию позвонила местная жительница и сообщила, что двое подростков стреляют в воздух из пистолета. Инцидент произошел на улице Маршала Захарова, 11.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали 16-летнего гимназиста, но тот сообщил стражам порядка, что стрелял его 15-летний одноклассник. Правоохранители задержали хулигана на улице Доблести и опросили его. Он сообщил, что нашел пневматический пистолет на пустыре около дома №68 по улице Маршала Захарова, и решил пострелять из него по деревьям.

В пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области сообщили, что оружие у подростков изъяли, а самого мальчика передали родителям. По данному факту полиции будет проводить проверку.