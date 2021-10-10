В Купчино во время субботника пострадала школьница

В Санкт-Петербурге в Купчино произошел несчастный случай во время субботника в 365-й школе. Занимаясь уборкой, из окна класса выпала 15-летняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе Фрунзенского района.

Сообщается, что девочка поправляла жалюзи во время субботника, оперлась на окно и выпала из него. Несовершеннолетней сильно повезло, потому что она упала на землю, а не на асфальт. Школьница сильно повредила руку. На место происшествия прибыла скорая помощь, которая сразу же отвезла 15-летнюю пострадавшую в одно из медицинских учреждений Северной столицы.

Теперь девочка находится под наблюдением врачей. В результате все обошлось без серьезных травм.