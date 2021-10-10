За прошедшую ночь водители каршеринга повредили 8 автомобилей

В Санкт-Петербурге из-за водителей каршеринговых автомобилей пострадало восемь машин. Аварии произошли на севере и юге Северной столицы.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором видно, как водитель каршеринга устроил аварию, повредив четыре припаркованные машины. Инцидент произошел в Невском районе на улице Дыбенко.

Подобный случай произошел через несколько часов в Приморском районе на Мебельном проезде. В этом случае также пострадало четыре припаркованных автомобиля.

Большинство интернет-пользователей пришли к выводу о том, что необходимо ужесточать правила пользования каршерингом, так как большинство водителей пользуются сервисом с поддельных аккаунтов и имеют маленький стаж вождения.