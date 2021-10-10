Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме Петроградского района

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что к 6:00 10 октября спасатели смогли полностью устранить большое пламя в жилом доме Петроградского района.

Информация о пожаре поступила в диспетчерскую ведомства в субботу, 9 октября. После стало известно, то возгорание возникло в доме Чубакова на набережной реки Карповки. На место происшествия прибыли 29 единиц спецтехники, а также 128 человек личного состава. Общая площадь возгорания составила 800 кв. метров.

Пожар был локализован примерно в 22:36, а ранг возгорания снизили до №2.

Теперь по факту произошедшего прокуратура будет проводить проверку.