Школьника задержали в Петербурге за публикацию фотографии с патроном

Юноша выложил в Instagram фотографию с патроном и угрожающей надписью в адрес школы, где он обучается "21.09, готовься 7-8-9". Пост был опубликован 20 сентября. На подростка заведено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Его задержали и отпустили под подписку о невыезде. Последние несколько лет в России произошло более 15 случаев «колумбайнов», когда вооруженные ученики нападали на свои школы и вузы. Название возникло после происшествия в американской школе «Колумбайн» 22 года назад.



Недавний похожий случай произошел в России 20 сентября. Студент открыл стрельбу в Пермском университете, убив шесть человек.