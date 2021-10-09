В общежитии РГГМУ утром произошел пожар

В Санкт-Петербурге, утром, 9 октября, в общежитии №2 Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) произошел пожар. Возгорание произошло на балконе десятого этажа здания, которое находится на проспекте Большевиков, 13 корпус 1. Общая площадь пожара составила 4 кв. метра.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что информация о происшествии поступило в 08:42. На место возникновения пламени прибыло четыре единицы спецтехники, а также 19 человек личного состава.

Возгорание было ликвидировано в 09:00. Очевидцы сообщили, что из здания было эвакуировано около 300 человека. По предварительной информации, на балконе загорелись мусор и хлам на балконе.