В Колпино на отчима завели уголовное дело за избиение пасынка

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Колпино отчим жестко избил своего пасынка.

В ночь на 7 октября, в одну из больниц северной столицы, поступил 14-летний молодой человек с закрытой черепно-мозговой травмой, компрессионным переломом грудных позвонков, травмой живота и ушибом спины средней тяжести. Он прибыл в медицинское учреждение со своей мамой.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что школьника избили в квартире на бульваре Трудящихся. По данному факту возбуждено уголовное дело, а 38-летнего мужчину поместили в изолятор.