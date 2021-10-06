Вечером 5 октября жители домов Петроградской стороны остались без света

В Санкт-Петербурге, вечером 5 октября жителям некоторых домов Петроградской стороны отключили электроэнергию.

Петербуржцы в социальных сетях пытались выяснить причину отсутствия света, а также масштабы проблемы. Некоторые предполагали, что без света осталась половина всего района.

Однако в пресс-службе «Ленэнерго» сообщили, что электричества нет на меньшей территории. На место сразу же выехала бригада организации. В итоге свет в жилые дома поступил уже через 13 минут, а в 23:25 электроэнергия была полностью восстановлена.

Ранее жители неоднократно жаловались на отключение света. По словам жителей домов на улицах Таллинской и Стахановцев, вечером понедельника, 27 сентября, электричество дало сбой.