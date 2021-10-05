Полицейские нашли подозреваемого, совершившего изнасилование 24 года назад

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Северной столице задержали подозреваемого, который изнасиловал 10-летнюю школьницу в 1997 году. Стоит отметить, что инцидент произошел 23 октября 1997 года в подвале на улице Салтыкова-Щедрина, 49.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 112 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Предполагаемого преступника задержали 4 октября в Ленинградской области в Ломоносове на Транспортном переулке, 14.

Согласно предварительной информации, задержанным оказался 68-летний экс-президент международной ассоциации спортивных танцев Евгений Гаврилов. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.