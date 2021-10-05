Один человек погиб при пожаре в яхт-клубе на набережной Мартынова

В Петроградском районе Санкт-Петербурга, произошел пожар в яхт-клубе. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 7:00.

ГУ МЧС России по Северной столице и Ленинградской области сообщило, что пламя охватило две бытовки, которые находятся на территории яхт-клуба на набережной Мартынова, 92. Общая площадь пожара составила 24 кв. метра. На вызов приехали 20 спасателей на 4 спецмашинах.

«На территории яхт-клуба горели две бытовки на общей площади 24 квадратных метра. В 07:14 пожар был локализован. При работе на месте обнаружен погибший», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Устранить возгорание спасатели смогли через 20 минут. Также при разборе сгоревших завалов, пожарные нашли тело погибшего.