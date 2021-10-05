В Курортном районе девушку избили из-за отказа знакомиться

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Северной столице мужчина избил девушку из-за отказа знакомиться. Также в ведомстве отметили, что преступник пытался похитить петербурженку.

По данным правоохранительных органов, девушка познакомилась с петербуржцем на сайте знакомств. Однако после первого свидания она не захотела продолжать с ним общение. Злоумышленнику это не понравилось, и он совершил на нее нападение.

Инцидент произошел в Курортном районе около АЗС на Приморском шоссе. Девушке удалось выбраться из автомобиля, и она забежала в туалет на заправке, попросив персонал вызвать полицию. Сам преступник скрылся.

У пострадавшей диагностировали переломы носа и руки.