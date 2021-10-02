На Финском заливе загорелся шестиметровый катер

В Санкт-Петербурге в водах Финского залива загорелся шестиметровый катер. Возгорание возникло на расстоянии 400 метров от берега. Сотрудникам МЧС удалось вытащить из горящего судна двоих человек, которые получили ожоги.

На место возгорания прибыли пожарные. Стоит отметить, что ситуация усложняется наличием на катере около 60 литров топлива в баках, а также отсутствием на борту средств для борьбы с огнем. На данный момент причина возникновения пожара пока неизвестна.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта.