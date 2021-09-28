Авиарейс из Петербурга в Шарм-эль-Шейх задержали на 4 часа

Согласно данным на табло аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, авиарейс из Северной столицы в Шарм-эль-Шейх задержали на четыре часа. Стоит отметить, что это первый чартерный рейс между Петербургом и египетским курортом.

Данным авиарейсом занимается компания Air Cairo.

Изначально самолет должен был вылететь в 03:30, но стартовал только 07:09. Изначально предполагалось, что пассажиры в 07:40 уже будут на месте.

Следующий рейс состоится 30 сентября в 16:40. Самолет будет держать курс на Хургаду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что авиакомпания NordWind запустит рейсы из Северной столицы в Дрезден. Самолеты будут летать с периодичностью раз в неделю.