Около педагогического колледжа задержали вооруженных ножом мужчин

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что около педагогического колледжа в Невском районе были задержаны двое мужчин, вооруженных ножом.

Во вторник, 28 сентября, преступники начали угрожать студентке «холодным» оружием. Девушка обратилась за помощью к охраннику, а тот, в свою очередь, нажал на тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали преступников.

Оба оказались мужчинами 1995 года рождения. Также сообщается, что ранее они были уже судимы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица заняла первое место среди российских регионов по количеству нераскрытых преступлений — 60,8%.