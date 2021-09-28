На Альпийском переулке машина сбила школьника на самокате

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло очередное ДТП с участием самокатчика. На этот раз в аварию попал ребенок. Происшествие случилось на Альпийском переулке. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Очевидцы сообщили, что ребенок жив. Неравнодушные граждане сразу же бросились помогать школьнику. На место ДТП также были вызваны скорая помощь и полиция. Через некоторое время прибыли медики и сотрудники ДПС. По предварительной информации, мальчик ехал на самокате в неположенном месте.

Пострадавшего госпитализировали. На данный момент точной информации о состоянии школьника пока неизвестно.