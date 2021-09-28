Студентка СПбГУП упала в обморок на встрече с ректором

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов произошло происшествие. На встрече с ректором вуза студентке стало плохо. Об этом сообщил один из очевидцев.

Инцидент произошел во время встречи студентов третьего курса факультета актерского мастерства с ректором российского вуза Александром Запесоцким. Отец одного из учащихся сообщил, что во время пандемии коронавирусной инфекции преподаватель проводил дополнительные занятия в нерабочее время. Дело дошло до суда, но учитель выиграл дело.

На место происшествия прибыли медики и унесли студентку на носилках. Ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений Северной столицы.