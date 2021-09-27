В Петербурге скончался учитель физкультуры, обвинявшийся в развращении ученицы

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 27 сентября сообщили, что в Северной столице скончался учитель физической культуры, которого обвинили в развращении малолетнего ребенка. Мужчине грозило 20 лет колонии.

«Красносельский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении учителя физкультуры, обвиняемого в развращении ребенка, в связи со смертью мужчины», — сообщили в ОПС.

Напомним, что уголовное дело начали еще в 2018 году. Тогда 60-летнего преподавателя физкультуры обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении второклассницы. Однако в 2019 году подсудимого оправдали. Удалось доказать, что девочка выдумала эту историю.