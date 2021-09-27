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Суд Петербурга запретил водителю, сбившему двух девушек, садиться за руль

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© Фото: pixabay.com

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Происшествие произошло около 23:00 24 сентября.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Куйбышевский суд Северной столицы избрал меру пресечения для жителя Карачаево-Черкесской Республики Асхата Айбазова. Так, 22-летнему водителю BMW запретили садиться за руль любого транспортного средства. Кроме того, ему также запретили общаться со свидетелями, отправлять и получать письма по почте.

Напомним, что Айбазов, около 23:00 24 сентября двигался на своем автомобиле по Невскому проспекту. Нарушая правила дорожного движения, он на красный сигнал светофора выехал на перекресток, где по пешеходному переходу шли две девушки. Столкновения избежать не получилось. В итоге водитель причинил тяжкий вред здоровью обеим петербурженкам

Спустя день после происшествия Айбазов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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