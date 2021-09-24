У «Ленинского проспекта» Daewoo Nexia резалась в троллейбус

В Санкт-Петербурге около станции метро «Ленинский проспект» произошло в ДТП, участниками которого стали Daewoo Nexia и троллейбус. Из-за аварии на дроге образовалась большая пробка. Фотографии с места ДТП появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По кадрам видно, что автомобиль протаранил общественный транспорт и при этом заметно пострадал. Бампер оторвался от машины и лежит на асфальте, а также открылся капот. У троллейбуса заметных повреждений нет.

В результате столкновения транспортные средства заняли обе полосы движения, чем загородил дорогу другим участникам. Информации о пострадавших не поступало.