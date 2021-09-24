Подросток Ренат Казарин зарезал бабушку на Юрия Гагарина

В Санкт-Петербурге на проспекте Юрия Гагарина Рента Казарин нанес 51 удар ножом бабушке. Преступнику дали 5,5 лет колонии. Петербурженка скончалась на месте. Инцидент произошел 3 декабря 2020 года. Позже стало известно, что подросток был пьяным.

В объединенной пресс-службе судов Северной столицы сообщили, что помимо этого преступления за Казариным числится еще два. Так, 31 июля 2019 года, подросток вместе с соучастником пробрались в чужой ВАЗ-21061 и пытались его угнать, но владелец автомобиля вовремя заметил противоправные действия.

Кроме того, в период с 03:20 24 июля до 08:30 27 июля 2020 года Казарин участвовал в хищении машины «ВАЗ-21041-30», которая принадлежала ООО «СК Подземстройреконструкция». Сумма ущерба составила 78 тысяч рублей.