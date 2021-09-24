Моряка задержали по подозрению в изнасиловании своей 3-летней дочери

В Санкт-Петербурге капитана промыслового судна задержали по подозрению в изнасиловании своей маленькой дочери. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в августе 2020 года

Заявление на мужчину подала его жена. Уголовное дело было возбуждено еще в апреле, но задержать 50-летнего подозреваемого не удалось. Однако накануне он был помещен в изолятор временного содержания. На данный момент правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Кроме того, сотрудники полиции устанавливают причастность петербуржца к другим подобным инцидентам в отношении малолетних детей.