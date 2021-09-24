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В Невском районе города неизвестные ограбили отделение банка

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© Фото: Pixabay

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Точная сумма похищенного уточняется.

Двое неизвестных в пятницу, 24 сентября, ограбили банк в Невском районе Петербурга. Злоумышленники забрали крупную сумму.

 

По данным, около 11 часов утра преступники напали на банк на проспекте Большевиков, 22. Молодые люди, угрожая работникам похожим на пистолет предметами, потребовали отдать им крупную сумму денег. К розыску злоумышленников привлекли экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Неизвестным удалось скрыться.

 

По предварительной информации, подозреваемым удалось унести из банка около 2 млн рублей.

 

Отмечается, что руководитель отделения пытался преследовать преступников. По описанию, один из них славянской внешности, около 30 лет, среднего роста, был отдел в черную шапку, а на лице были черные очки и маска.

 

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