Ирландского туриста забрали с Думской с признаками изнасилования

В центре Петербурга ночная прогулка для иностранного туриста закончилась визитом в Мариинскую больницу.

Молодой ирландец выпивал с неизвестными в одним из баров на Думской улице. По словам пострадавшего, "друзья" напомнили его до невменяемого состояния.

Около 3-х часов ночи его доставили в больницу с признаками изнасилования. Ирландец предположил, что кто-то из неизвестных мог воспользоваться его беспомощностью.

После осмотра и оказания медицинской помощи туриста отправили на амбулаторное лечение.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.