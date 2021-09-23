Ирландского туриста забрали с Думской с признаками изнасилования

В центре Петербурга ночная прогулка для иностранного туриста закончилась визитом в Мариинскую больницу.
Молодой ирландец выпивал с неизвестными в одним из баров на Думской улице. По словам пострадавшего, "друзья" напомнили его до невменяемого состояния.
Около 3-х часов ночи его доставили в больницу с признаками изнасилования. Ирландец предположил, что кто-то из неизвестных мог воспользоваться его беспомощностью.
После осмотра и оказания медицинской помощи туриста отправили на амбулаторное лечение.
По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.