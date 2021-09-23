В Петербурге задержали подозреваемую медсестру, издевавшуюся над ребенком

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали женщину, которую подозревают в истязании ребенка в медицинском учреждении.

По данным следователей, с 3 по 10 сентября в туберкулезном отделении «Детской инфекционной больницы №3» лежал 3-летний мальчик, чьи мама и папа были лишены родительских прав. Над ребенком издевалась одна из медсестер, которая привязала маленького пациента к стулу.

На жестокое обращение с ребенком обратила внимание женщина, которая лежала в больнице со своим чадом, и сняла произошедшее на телефон. Эти кадры пациентка выложила в сеть, и данный инцидент послужил поводом для многих проверок.

На данный момент в содеянном подозревается 60-летняя медсестра, которой должны избрать меру пресечения.