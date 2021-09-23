По дороге в Каменку водитель Chery попал в ДТП и погиб на месте

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что в четверг, 23 сентября, на дороге в Каменку недалеко от Парашютной улицы произошло смертельное ДТП. В результате аварии водитель автомобиля Chery вылетел из салона и погиб на месте.

Из-за сильного столкновения машина вылетела на тротуар. Очевидцы предположили, что мужчина вылетел из машины, потому что не был пристегнут, и из-за этого не смог выжить. По информации из других источников предполагается, что водитель не справился с управлением.

На данный момент специалисты будут выяснять причины и обстоятельства произошедшего смертельного ДТП.