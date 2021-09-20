При пожаре в своей квартире погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что во время пожара в своей квартире скончалась заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина. На момент смерти актрисе было 93 года.

Возгорание возникло в жилом доме на Петровской набережной. Теперь экстренным службам необходимо бут выяснить все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что Александра Вавилина родилась 12 февраля 1928 года в Ленинграде. Занимала должность главного редактора Ленинградского отделения издательства «Советский композитор». С 1969 года преподавала класс флейты в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.