КГИОП направил заявление в полицию по поводу взрыва пиротехники в «Красном треугольнике»

В Санкт-Петербурге на территории комплекса мануфактуры» Красный треугольник» произошел взрыв пиротехники. В связи с этим Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга направил в полицию заявление.

В пресс-службе ведомства отметили, что в сети интернет появились кадры, на которых видны вспышки в зоне объекта культурного наследия. По предварительной информации, взрыв пиротехники связали со съемкой фильма. Однако такие действия подводят под статью «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

«КГИОП направлено заявление о преступлении в Управление МВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт‑Петербурга, а также предостережения в адрес пользователей расположенных в комплексе помещений о недопустимости нарушений обязательных требований закона и необходимости поддержания памятника в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии», — отметили в комитете.

В КГИОП также отметили, что они не раз уже отправляли в администрацию района заявления о недопустимости свободного доступа на территорию завода, а также необходимости охраны объекта культурного наследия.