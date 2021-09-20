Полицейские задержали водителя, сбившего двух подростков на пешеходном переходе

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Петербурге задержали водителя, который сбил подростков на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Им оказался 24-летний житель Всеволожска.

Инцидент произошел 19 сентября в центре Северной столицы на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка примерно в 17:30.

«Водитель внедорожника Cadillac совершил наезд на переходивших в зоне пешеходного перехода по разрешающему зеленому сигналу светофора 17-летнего молодого человека и 15-летнюю девятиклассницу», — сообщили в правоохранительном ведомстве.

В результате аварии девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести, а юноша получил легкие травмы и после оказания медицинской помощи отправился домой.

В итоге полицейские нашли Cadillac, за рулем которого и сидел преступник. Его остановили в Выборгском районе и после доставили в отдел ГИБДД Центрального района для проведения административного расследования.